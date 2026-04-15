DocMorris Aktie

6,64 EUR +0,36 EUR +5,65 %
STU
6,61 EUR +0,28 EUR +4,34 %
HAML
Marktkap. 299,85 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

09:01 Uhr
DocMorris Buy
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,64 EUR 0,36 EUR 5,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Martin Comtesse am Donnerstagmorgen. Die Schweizer lägen mit dem bereinigten operativen Ergebnis in der Spur, spätestens im vierten Quartal den Breakeven zu schaffen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:43 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:43 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,74 CHF		 Abst. Kursziel*:
109,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,74 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

09:01 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
24.03.26 DocMorris Sell UBS AG
23.03.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
dpa-afx DocMorris-Aktie: Online-Apotheke wächst zum Jahresauftakt und verringert Verlust
EQS Group DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung
EQS Group DocMorris mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven
finanzen.net Börse Zürich: SPI mittags mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start steigen
finanzen.net SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DocMorris-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt nach
finanzen.net SPI aktuell: SPI klettert schlussendlich
EQS Group DocMorris publishes invitation to the Annual General Meeting
EQS Group DocMorris achieves strong revenue growth in Q1 2026 – on track for EBITDA break-even
EQS Group DocMorris and Google partner to advance one of Europe’s leading AI-powered digital health platform
EQS Group DocMorris achieves 2025 targets – focus on profitability, growth and expansion of digital health platform
EQS Group DocMorris AG announces changes to its Board of Directors
EQS Group Early redemption of the 6.875% Convertible Bonds due 2026
EQS Group DocMorris repurchases convertible bonds maturing in 2026 with a nominal value of around CHF 14.4 million
EQS Group DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter
