NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 432 auf 460 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Brian Ossenbeck sieht dem Quartalsbericht des Transportriesen am 23. Juni optimistisch entgegen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Abspaltung des Frachtgeschäfts am 1. Juni sieht er positiv für das Chance/Risiko-Verhältnis. Das Interesse von Langfristanlegern dürfte wieder anziehen, sobald die spezifischen Triebfedern und Finanzdaten des Restkonzerns und des Fracht-Unternehmens nach dem Spin-Off klarer ersichtlich werden, glaubt der Experte./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 20:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: FedEx Overweight
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 460,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 400,00
|Abst. Kursziel*:
15,00%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 400,52
|Abst. Kursziel aktuell:
14,85%
|
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 444,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
