FedEx Aktie

348,30 EUR +4,60 EUR +1,34 %
400,52 USD +0,59 USD +0,15 %
Marktkap. 80,76 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 432 auf 460 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Brian Ossenbeck sieht dem Quartalsbericht des Transportriesen am 23. Juni optimistisch entgegen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Abspaltung des Frachtgeschäfts am 1. Juni sieht er positiv für das Chance/Risiko-Verhältnis. Das Interesse von Langfristanlegern dürfte wieder anziehen, sobald die spezifischen Triebfedern und Finanzdaten des Restkonzerns und des Fracht-Unternehmens nach dem Spin-Off klarer ersichtlich werden, glaubt der Experte./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 20:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Overweight

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 460,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 400,00		 Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 400,52		 Abst. Kursziel aktuell:
14,85%
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 444,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

