DAX 24.271 -0,6%ESt50 5.930 -0,9%MSCI World 4.603 +0,0%Top 10 Crypto 9,7615 -0,1%Nas 24.260 -0,6%Bitcoin 66.367 +2,1%Euro 1,1751 +0,1%Öl 97,58 -1,5%Gold 4.769 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Ausblick: American Express gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: American Express gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Darauf haben Dividenden-Anleger gewartet: Dieser neue ETF ersetzt drei auf einen Schlag Darauf haben Dividenden-Anleger gewartet: Dieser neue ETF ersetzt drei auf einen Schlag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
72,55 EUR -0,05 EUR -0,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,95 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Fraport Overweight

08:01 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
72,55 EUR -0,05 EUR -0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall erwartet für das erste Quartal einen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Bericht Anfang Mai schrieb. Unter dem Strich dürfte jedoch ein höherer Verlust von 34 Millionen Euro stehen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,70 €		 Abst. Kursziel*:
16,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,54%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:01 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Fraport Outperform Bernstein Research
20.04.26 Fraport Outperform Bernstein Research
20.04.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

dpa-afx Festakt in Frankfurt Fraport-Aktie freundlich: Neues Passagier-Terminal in Frankfurt wird feierlich eröffnet Fraport-Aktie freundlich: Neues Passagier-Terminal in Frankfurt wird feierlich eröffnet
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Dienstagnachmittag
dpa-afx Fraport-Aktie schwächelt dennoch: Passagierziele für 2026 bleiben stabil
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag
finanzen.net MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mit Abgaben
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung mit deutlichen Gewinnen
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen