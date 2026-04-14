JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Die Langfristziele anlässlich des Kapitalmarkttags lägen beim Umsatz und operativen Ergebnis über den Markterwartungen, schrieb Angelina Glazova am Donnerstagmorgen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB