FUCHS Aktie
Marktkap. 4,51 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Die Langfristziele anlässlich des Kapitalmarkttags lägen beim Umsatz und operativen Ergebnis über den Markterwartungen, schrieb Angelina Glazova am Donnerstagmorgen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Overweight
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,90 €
|Abst. Kursziel*:
29,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,77%
|
Analyst Name:
Angelina Glazova
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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