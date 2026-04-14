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Marktkap. 4,51 Mrd. EUR

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WKN A3E5D6

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ISIN DE000A3E5D64

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Symbol FUPPF

JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

09:01 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Die Langfristziele anlässlich des Kapitalmarkttags lägen beim Umsatz und operativen Ergebnis über den Markterwartungen, schrieb Angelina Glazova am Donnerstagmorgen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,90 €		 Abst. Kursziel*:
29,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,77%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

09:01 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:01 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
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