DAX 23.979 +1,7%ESt50 5.670 +1,9%MSCI World 4.361 +0,8%Top 10 Crypto 14,34 +3,7%Nas 23.335 +1,4%Bitcoin 90.991 +0,3%Euro 1,1554 +0,0%Öl 63,41 -0,5%Gold 4.093 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an
Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
256,80 EUR +7,20 EUR +2,88 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,98 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

UBS AG

Hannover Rück Buy

11:51 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
256,80 EUR 7,20 EUR 2,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rückversicherers erinnerten deutlich an die Ertragskraft und die Bilanzstärke des Konzerns, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Die neue Unternehmensprognose für den Überschuss im kommenden Jahr habe die Markterwartung und die Schätzung der Schweizer Großbank übertroffen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
257,20 €		 Abst. Kursziel*:
8,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
256,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,03%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

13:51 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11:51 Hannover Rück Buy UBS AG
10:46 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Starke Zahlen Hannover Rück-Aktie in Grün: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben Hannover Rück-Aktie in Grün: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben
finanzen.net Aktien-Tipp Hannover Rück-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
TraderFox Stocks in Action: Süss Microtec, Commerzbank, Hannover Rück, Heidelberg Material, Nokia
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX mittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Montagmittag zu
finanzen.net Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG
TraderFox Warum die Hannover Rück jetzt interessant ist!
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hannover Rück legen zu - 'Ausblick über Markterwartung selten'
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Hannover Rück zu myNews hinzufügen