Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 225,09 Mrd. EURKGV 49,18
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern sei im vierten Quartal einmal mehr schneller gewachsen als seine Wettbewerber, schrieb Luca Solca am Freitagabend. Weiteres Wachstum werde kurzfristig neben der robusten Nachfrage auch von Preisanstiegen untermauert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 20:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:00 / UTC
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.650,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
2.150,00 €
|Abst. Kursziel*:
23,26%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
2.125,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,71%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.429,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:51
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|13.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|13.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|12.02.26
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG