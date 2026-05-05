HSBC Aktie
Marktkap. 270,52 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Melissa Kuang hob am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts ihre Ergebnisschätzungen für 2027 und 2028 und rollte ihre Bewertungsbasis für die Aktien der Bank nach vorne./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:49 / SGT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Buy
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,38 £
|Abst. Kursziel*:
27,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Melissa Kuang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,93 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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