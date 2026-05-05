Goldman Sachs Group Inc.

HSBC Buy

12:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Melissa Kuang hob am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts ihre Ergebnisschätzungen für 2027 und 2028 und rollte ihre Bewertungsbasis für die Aktien der Bank nach vorne./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:49 / SGT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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