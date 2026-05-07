International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,2 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal dank starker Ticketpreis-Entwicklungen die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei robust. Dennoch erwartet der Experte die Aktien unter Druck wegen der Belastungen durch höhere Treibstoffkosten./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3,84 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,45 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|11:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital