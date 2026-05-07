NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal dank starker Ticketpreis-Entwicklungen die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei robust. Dennoch erwartet der Experte die Aktien unter Druck wegen der Belastungen durch höhere Treibstoffkosten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:50 / BST

