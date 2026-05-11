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Marktkap. 2,05 Mrd. EUR

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Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

11:26 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe einen starken Jahresauftakt gehabt, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung. Der Auftragseingang habe die Konsensschätzung um 30 Prozent übertroffen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:02 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,38 €		 Abst. Kursziel*:
-5,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,08%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner to become new CEO of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
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