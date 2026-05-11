Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

11:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe einen starken Jahresauftakt gehabt, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung. Der Auftragseingang habe die Konsensschätzung um 30 Prozent übertroffen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:02 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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