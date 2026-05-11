JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,05 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe einen starken Jahresauftakt gehabt, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung. Der Auftragseingang habe die Konsensschätzung um 30 Prozent übertroffen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,38 €
|Abst. Kursziel*:
-5,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,08%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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