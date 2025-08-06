LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,3 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Nach einem wenig überraschenden zweiten Quartal habe der Immobilienkonzern den Ausblick angehoben, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neue Zielspanne für die Branchenkennziffer AFFO liege mit 215 bis 225 Millionen Euro leicht über seiner Schätzung von 214 Millionen./rob/tih/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,85 €
|Abst. Kursziel*:
23,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
