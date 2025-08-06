DAX 23.947 +0,1%ESt50 5.284 +0,4%Top 10 Crypto 15,57 +1,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.292 -0,3%Euro 1,1676 +0,2%Öl 67,43 +0,7%Gold 3.388 +0,6%
LEG Immobilien Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Nach einem wenig überraschenden zweiten Quartal habe der Immobilienkonzern den Ausblick angehoben, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neue Zielspanne für die Branchenkennziffer AFFO liege mit 215 bis 225 Millionen Euro leicht über seiner Schätzung von 214 Millionen./rob/tih/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,85 €		 Abst. Kursziel*:
23,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

