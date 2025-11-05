DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.388 +1,4%Top 10 Crypto 14,57 +5,4%Nas 23.526 +2,3%Bitcoin 91.657 +1,0%Euro 1,1563 +0,1%Öl 64,05 +0,6%Gold 4.109 +2,7%
LEG Immobilien Aktie

Marktkap. 4,84 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LEG Immobilien Buy

20:01 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
63,60 EUR -0,65 EUR -1,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Analyst Kai Klose wertet es in einer am Montag vorliegenden Studie positiv, dass die Ratingagentur Moody's den Kreditausblick für LEG von "stabil" auf "positiv" angehoben habe - auch wenn das Finanzprofil noch nicht wieder den Stand vor dem zwischenzeitlichen Zinsanstieg erreicht habe./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,55 €		 Abst. Kursziel*:
55,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,66%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

