LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,49 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe operativ solide abgeschnitten, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Für das erste Halbjahr rechnet der Experte mit einer höheren Bewertung des Immobilienportfolios von bis zu 1 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,20 €
|Abst. Kursziel*:
55,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
57,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,46%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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