JP Morgan Chase & Co.

LEG Immobilien Overweight

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe operativ solide abgeschnitten, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Für das erste Halbjahr rechnet der Experte mit einer höheren Bewertung des Immobilienportfolios von bis zu 1 Prozent./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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