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Marktkap. 4,49 Mrd. EUR

KGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
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WKN LEG111

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ISIN DE000LEG1110

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Symbol LEGIF

JP Morgan Chase & Co.

LEG Immobilien Overweight

09:41 Uhr
LEG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe operativ solide abgeschnitten, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Für das erste Halbjahr rechnet der Experte mit einer höheren Bewertung des Immobilienportfolios von bis zu 1 Prozent./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,20 €		 Abst. Kursziel*:
55,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
57,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,46%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:21 LEG Immobilien Buy UBS AG
11:36 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:11 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
09:41 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
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