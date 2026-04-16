Netflix Aktie
Marktkap. 386,12 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 120 auf 118 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sein positiver Blick auf den Streaming-Riesen habe sich nicht geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Enttäuschung einiger Börsianer, dass Netflix seine Jahresziele nicht erhöht habe, könne er aber verstehen. Eine mögliche Kursschwäche biete eine Kaufgelegenheit./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Netflix
Zusammenfassung: Netflix Overweight
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 118,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 107,79
|Abst. Kursziel*:
9,47%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 97,38
|Abst. Kursziel aktuell:
21,17%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 116,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|08:46
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.04.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital