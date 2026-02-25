DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,5495 -2,0%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.792 +0,5%Euro 1,1816 +0,0%Öl 71,06 +0,1%Gold 5.188 +0,4%
KI-Sorgen bleiben: DAX dürfte nach NVIDIA-Zahlen mit leichten Verlusten starten
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
Nordex Aktie

Nordex Aktien-Sparplan
41,20 EUR -0,20 EUR -0,48 %
STU
Marktkap. 8,29 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

08:01 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
41,20 EUR -0,20 EUR -0,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hamburger hätten erneut über ein imposantes Quartal berichtet, schrieb Constantin Hesse am Mittwochabend. Damit bestätige sich der Beginn einer strukturell stärkeren Phase. Auch nach der Kursrally hält er den Zenit noch nicht für erreicht./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,28 €		 Abst. Kursziel*:
21,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

08:01 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

TraderFox Aktien on Fire Nordex: Überraschend optimistischer Ausblick auf die Profitabilität - EBITDA-Marge soll auf bis zu 12 % steigen! Nordex: Überraschend optimistischer Ausblick auf die Profitabilität - EBITDA-Marge soll auf bis zu 12 % steigen!
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende freundlich
finanzen.net Nordex-Aktie springt zweistellig an: Starkes Schlussquartal - Mittelfristiges Margenziel steigt
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex zieht am Mittwochnachmittag deutlich an
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge
TraderFox Stocks in Action: Nordex, SFC Energy, Auto1, Jost-Werke und Alzchem.
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im MDAX
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex secures 220MW Euro orders rush
EQS Group EQS-News: Nordex Group wins multiple European contracts totaling 220 MW in January 2026
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex wins 56MW German deal
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives 56 MW order for community wind farm in Schleswig-Holstein, Germany
