Nordex Aktie
Marktkap. 8,29 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hamburger hätten erneut über ein imposantes Quartal berichtet, schrieb Constantin Hesse am Mittwochabend. Damit bestätige sich der Beginn einer strukturell stärkeren Phase. Auch nach der Kursrally hält er den Zenit noch nicht für erreicht./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,28 €
|Abst. Kursziel*:
21,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
