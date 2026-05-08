Goldman Sachs Group Inc.

RATIONAL Buy

11.05.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 832 auf 818 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ope Otaniyi lobte am Freitagnachmittag die soliden Quartalszahlen des Großküchenausrüsters. Er verschob allerdings seinen Bewertungszeitraum auf Anfang 2028 nach vorne, was zu einem etwas geringeren Kursziel führt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 14:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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