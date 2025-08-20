DAX 24.209 -0,3%ESt50 5.447 -0,5%Top 10 Crypto 15,88 -1,9%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.376 -0,7%Euro 1,1649 +0,0%Öl 67,52 +0,7%Gold 3.331 -0,5%
Richemont Aktie

143,05 EUR -0,40 EUR -0,28 %
FSE
134,35 CHF -0,45 CHF -0,33 %
SWX
Marktkap. 85,16 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
Richemont
Richemont
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Nikolaos Lafioniatis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Luca Solca aktuelle Exportdaten für Schweizer Uhren. Im Juli hätten die Ausfuhren unter dem Einfluss der US-Zollpolitik gestanden, denn im Vorfeld der später eingeführten Zölle habe es Hamsterkäufe gegeben, schrieb er. Aktien mit der höchsten Abhängigkeit von diesem Geschäft seien Watches of Switzerland und Swatch, während der Einfluss auf Richemont und LVMH geringeren Ausmaßes sei./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
134,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,01%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
134,35 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
Analyst Name:
Nikolaos Lafioniatis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
162,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

