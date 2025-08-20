Richemont Aktie
Marktkap. 85,16 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Nikolaos Lafioniatis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Luca Solca aktuelle Exportdaten für Schweizer Uhren. Im Juli hätten die Ausfuhren unter dem Einfluss der US-Zollpolitik gestanden, denn im Vorfeld der später eingeführten Zölle habe es Hamsterkäufe gegeben, schrieb er. Aktien mit der höchsten Abhängigkeit von diesem Geschäft seien Watches of Switzerland und Swatch, während der Einfluss auf Richemont und LVMH geringeren Ausmaßes sei./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
145,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
134,25 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,01%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
134,35 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
|
Analyst Name:
Nikolaos Lafioniatis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
162,43 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
