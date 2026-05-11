JP Morgan Chase & Co.

RTL Underweight

08:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Daniel Kerven begründete das niedrigere Ziel in einem am Montag vorliegenden Dokument vor allem mit dem Dividendenabschlag. Zudem reflektiere der Schritt den schwächeren Barmittelzufluss des Medienkonzerns./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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