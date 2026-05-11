RTL Aktie
Marktkap. 5,06 Mrd. EURKGV 5,42 Div. Rendite 1,88%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
RTL Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Daniel Kerven begründete das niedrigere Ziel in einem am Montag vorliegenden Dokument vor allem mit dem Dividendenabschlag. Zudem reflektiere der Schritt den schwächeren Barmittelzufluss des Medienkonzerns./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RTL Underweight
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
32,75 €
|Abst. Kursziel*:
-8,40%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
32,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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