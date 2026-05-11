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Marktkap. 5,06 Mrd. EUR

KGV 5,42 Div. Rendite 1,88%
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WKN 861149

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ISIN LU0061462528

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Symbol RGLXF

JP Morgan Chase & Co.

RTL Underweight

08:01 Uhr
RTL Underweight
Aktie in diesem Artikel
RTL
32,40 EUR -0,10 EUR -0,31%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Daniel Kerven begründete das niedrigere Ziel in einem am Montag vorliegenden Dokument vor allem mit dem Dividendenabschlag. Zudem reflektiere der Schritt den schwächeren Barmittelzufluss des Medienkonzerns./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RTL Underweight

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
32,75 €		 Abst. Kursziel*:
-8,40%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
32,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

08:01 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 RTL Equal Weight Barclays Capital
27.03.26 RTL Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
13.03.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
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