Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX wenig bewegt -- Dow mit festem Start -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
UnitedHealth-Aktie zieht zweistellig an - Berkshire Hathaway kauft Aktien
Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
RWE Aktie

RWE Aktien-Sparplan
34,90 EUR +0,42 EUR +1,22 %
STU
Marktkap. 25,72 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

15:11 Uhr
RWE Buy
RWE AG St.
RWE AG St.
34,90 EUR 0,42 EUR 1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 41,00 auf 44,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Von einem Wiederanziehen der Stromnachfrage dürfte der Energiekonzern am deutlichsten profitieren, schrieb Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Ziel begründete der Experte mit einer Verschiebung des Bewertungshorizontes in die Zukunft./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
44,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,08 €		 Abst. Kursziel*:
26,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,51%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

11:26 RWE Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 RWE Kaufen DZ BANK
14.08.25 RWE Buy UBS AG
14.08.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

