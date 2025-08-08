RWE Aktie
Marktkap. 25,72 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 41,00 auf 44,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Von einem Wiederanziehen der Stromnachfrage dürfte der Energiekonzern am deutlichsten profitieren, schrieb Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Ziel begründete der Experte mit einer Verschiebung des Bewertungshorizontes in die Zukunft./la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
44,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,08 €
|Abst. Kursziel*:
26,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,51%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
