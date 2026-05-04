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Marktkap. 23,35 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
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WKN A1401Z

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ISIN IE00BYTBXV33

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Symbol RYAOF

Goldman Sachs Group Inc.

Ryanair Neutral

09:06 Uhr
Ryanair Neutral
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Montagnachmittag seine Ergebnisschätzungen für die irische Fluggesellschaft wegen höherer Kerosinkosten und Investitionen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 15:53 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Neutral

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,20 €		 Abst. Kursziel*:
20,69%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
22,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,00%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

09:06 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
22.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
17.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
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