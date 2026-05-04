Ryanair Aktie
Marktkap. 23,35 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Montagnachmittag seine Ergebnisschätzungen für die irische Fluggesellschaft wegen höherer Kerosinkosten und Investitionen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 15:53 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Neutral
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,20 €
|Abst. Kursziel*:
20,69%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
22,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,00%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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