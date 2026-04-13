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Marktkap. 26,64 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
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WKN A1401Z

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Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

10:31 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach einem Zwischenbericht von Easyjet auf "Overweight" belassen. Aufgrund der vom britischen Billigflieger eingetrübten Nachfrageaussichten für die Sommersaison gehe er davon aus, dass auch bei anderen europäischen Fluggesellschaften eine gewisse Buchungsschwäche und eine entsprechend schlechtere Entwicklung der Flugpreise bestehe, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

10:31 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
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