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JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

08:01 Uhr
Scout24 Overweight
Aktie in diesem Artikel
Scout24
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 91 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Bewertungskorrektur trenne sich bei den globalen Onlineportal-Betreibern die Spreu vom Weizen, schrieb Marcus Diebel am Montagabend. Dabei habe der Kapitalmarkttag von Scout im Mai mit der Präsentation seiner "Agentic OS für Immobilien" die Latte für die gesamte Branche gelegt. Die Berliner hätten vorgemacht, wie man sich an KI-Zeiten anpasse und wettbewerbsfähig aufstelle./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 23:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,60 €		 Abst. Kursziel*:
20,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:01 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
14.05.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
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