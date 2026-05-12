Siemens Aktie
Marktkap. 204,78 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Rizk Maidi hob am Mittwoch hervor, dass der Bereich Digital Industries (DI) die Erwartungen etwas verfehlt habe. Dem gegenüber stehe aber eine positive Überraschung im Bereich Smart Infrastructure (SI)./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
277,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
264,35 €
|Abst. Kursziel*:
4,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
262,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
|
Analyst Name:
Rizk Maidi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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