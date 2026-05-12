Jefferies & Company Inc.

Siemens Buy

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Rizk Maidi hob am Mittwoch hervor, dass der Bereich Digital Industries (DI) die Erwartungen etwas verfehlt habe. Dem gegenüber stehe aber eine positive Überraschung im Bereich Smart Infrastructure (SI)./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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