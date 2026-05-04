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Marktkap. 1,89 Mrd. EUR

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WKN A0DJ6J

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ISIN DE000A0DJ6J9

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Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

20:21 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
59,90 EUR 5,80 EUR 10,72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die EU-Kommission habe einen entscheidenden Schritt unternommen, um die Verwendung von EU-Fördermitteln für Projekte im Bereich Alternative Energien einzuschränken, bei denen Wechselrichter von "risikoreichen" Anbietern wie China zum Einsatz kommen, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die lasse positive Rückschlüsse auf die Geschäfte von SMA Solar zu./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,40 €		 Abst. Kursziel*:
-2,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,17%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

20:21 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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