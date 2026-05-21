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WKN A2QL01

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ISIN NL00150001Q9

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Symbol STLA

JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Overweight

11:56 Uhr
Stellantis Overweight
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,44 EUR -0,01 EUR -0,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellen finanziellen Ziele des Autobauers lägen für 2028 insgesamt über dem Konsens, schrieb Jose Asumendi am Donnerstagabend. Wie von ihm vorausgesehen, habe der Konzern einen überzeugenden Plan zur Steigerung der Gewinne und Verbesserung der Cashflow-Dynamik vorgestellt. Wichtiger noch sei aber der kurzfristige Ausblick mit dem Ziel eines positiven freien Barmittelflusses im Jahr 2027./rob/ajx/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Overweight

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
6,44 €		 Abst. Kursziel*:
55,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
6,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,23%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

11:56 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:46 Stellantis Buy UBS AG
08:11 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
21.05.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
18.05.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
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