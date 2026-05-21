Stellantis Aktie
Marktkap. 18,61 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellen finanziellen Ziele des Autobauers lägen für 2028 insgesamt über dem Konsens, schrieb Jose Asumendi am Donnerstagabend. Wie von ihm vorausgesehen, habe der Konzern einen überzeugenden Plan zur Steigerung der Gewinne und Verbesserung der Cashflow-Dynamik vorgestellt. Wichtiger noch sei aber der kurzfristige Ausblick mit dem Ziel eines positiven freien Barmittelflusses im Jahr 2027./rob/ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
6,44 €
|Abst. Kursziel*:
55,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,23%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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