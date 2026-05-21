JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Overweight

11:56 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellen finanziellen Ziele des Autobauers lägen für 2028 insgesamt über dem Konsens, schrieb Jose Asumendi am Donnerstagabend. Wie von ihm vorausgesehen, habe der Konzern einen überzeugenden Plan zur Steigerung der Gewinne und Verbesserung der Cashflow-Dynamik vorgestellt. Wichtiger noch sei aber der kurzfristige Ausblick mit dem Ziel eines positiven freien Barmittelflusses im Jahr 2027./rob/ajx/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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