DZ BANK

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Halten

11:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Suss Microtec mehr als verdoppelt von 33 auf 80 Euro und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. "Die Nachfrage zieht deutlicher als erwartet an", schrieb Armin Kremser am Montag in seinem Resümee zum "hervorragenden Jahresauftakt". Suss dürfte sehr robust durch das Übergangsjahr 2026 kommen und 2027 einen dynamischeren Wachstumssprung erreichen, als bisher gedacht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE