SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,69 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Suss Microtec mehr als verdoppelt von 33 auf 80 Euro und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. "Die Nachfrage zieht deutlicher als erwartet an", schrieb Armin Kremser am Montag in seinem Resümee zum "hervorragenden Jahresauftakt". Suss dürfte sehr robust durch das Übergangsjahr 2026 kommen und 2027 einen dynamischeren Wachstumssprung erreichen, als bisher gedacht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Halten
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
89,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
90,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|11:11
|SUSS MicroTec Halten
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|08.05.26
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|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|11:11
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|DZ BANK
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|11:11
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
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|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG