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Marktkap. 1,69 Mrd. EUR

KGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
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WKN A1K023

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ISIN DE000A1K0235

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Symbol SESMF

DZ BANK

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Halten

11:11 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Halten
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Suss Microtec mehr als verdoppelt von 33 auf 80 Euro und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. "Die Nachfrage zieht deutlicher als erwartet an", schrieb Armin Kremser am Montag in seinem Resümee zum "hervorragenden Jahresauftakt". Suss dürfte sehr robust durch das Übergangsjahr 2026 kommen und 2027 einen dynamischeren Wachstumssprung erreichen, als bisher gedacht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Halten

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
89,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
90,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

11:11 SUSS MicroTec Halten DZ BANK
08.05.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 SUSS MicroTec Hold Warburg Research
07.05.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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