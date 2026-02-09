DAX 25.018 +0,0%ESt50 6.062 +0,0%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7890 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.847 -1,8%Euro 1,1912 +0,0%Öl 69,09 -0,1%Gold 5.054 -0,1%
TeamViewer Aktie

TeamViewer Aktien-Sparplan
5,53 EUR -0,39 EUR -6,51 %
STU
Marktkap. 895,49 Mio. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

JP Morgan Chase & Co.

TeamViewer Neutral

10:41 Uhr
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
5,53 EUR -0,39 EUR -6,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. In einigen Bereichen des Software-Unternehmens halte die gedämpfte Stimmung an, schrieb Toby Ogg am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,58 €		 Abst. Kursziel*:
34,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,75%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

10:41 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:46 TeamViewer Overweight Barclays Capital
09:06 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:21 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu TeamViewer

Dow Jones Margenrückgang TeamViewer-Aktie deutlich schwächer: Vorsichtiger Ausblick für 2026 TeamViewer-Aktie deutlich schwächer: Vorsichtiger Ausblick für 2026
dpa-afx ROUNDUP: Teamviewer blickt vorsichtig aufs neue Jahr - Aktie fällt deutlich
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start nach
finanzen.net TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag im Ausverkauf
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Teamviewer fallen wegen Ausblick vorbörslich Richtung Rekordtief
dpa-afx Teamviewer blickt vorsichtig aufs neue Jahr - Marktumfeld schwankungsanfällig
EQS Group EQS-News: TeamViewer erfüllt Pro-forma-Prognose für Geschäftsjahr 2025; starkes 8 %-Wachstum des bereinigten EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge von 44,3 %
finanzen.net Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EQS Group EQS-News: TeamViewer delivered on FY 2025 pro forma guidance and reported strong +8% Adj. EBITDA growth and 44.3% Adj. EBITDA margin
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: TeamViewer delivers on FY 2025 pro forma topline guidance
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
