NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. In einigen Bereichen des Software-Unternehmens halte die gedämpfte Stimmung an, schrieb Toby Ogg am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

