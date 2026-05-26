TRATON Aktie
Marktkap. 16,89 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 33,10 auf 34,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Daniela Costa passte ihre Schätzungen für Europas Lkw-Konzerne am Dienstag an die Resultate aus der Berichtssaison an. Jüngste Daten sprächen für anhaltende Belebung im zweiten Quartal, schrieb sie./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,98 €
|Abst. Kursziel*:
0,06%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,73%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|08:21
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
