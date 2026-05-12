TUI Aktie
Marktkap. 3,33 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Tourismuskonzern habe nach dem zweiten Geschäftsquartal die Zielsetzungen bestätigt, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch in seiner Schnellbewertung der Resultate. Der Gegenwind durch den Iran-Konflikt halte jedoch an. Er präferiert in der Branche andere Werte wie etwa Jet2./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Hold
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,50 €
|Abst. Kursziel*:
26,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
6,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,05%
|
Analyst Name:
James Wheatcroft
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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