Jefferies & Company Inc.

TUI Hold

08:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Tourismuskonzern habe nach dem zweiten Geschäftsquartal die Zielsetzungen bestätigt, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch in seiner Schnellbewertung der Resultate. Der Gegenwind durch den Iran-Konflikt halte jedoch an. Er präferiert in der Branche andere Werte wie etwa Jet2./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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