UniCredit Aktie
Marktkap. 96 Mrd. EURKGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Delphine Lee lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung die starken Gebühren und Provisionen der italienischen Großbank bei zugleich positiven Trends mit Blick auf das Handelsvolumen./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
66,01 €
|Abst. Kursziel*:
36,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
66,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,39%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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