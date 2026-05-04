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Marktkap. 96 Mrd. EUR

KGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
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WKN A2DJV6

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ISIN IT0005239360

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Symbol UNCFF

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

10:01 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
66,97 EUR 3,73 EUR 5,90%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Delphine Lee lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung die starken Gebühren und Provisionen der italienischen Großbank bei zugleich positiven Trends mit Blick auf das Handelsvolumen./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
66,01 €		 Abst. Kursziel*:
36,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,39%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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