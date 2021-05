DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Aurora Cannabis in den roten Zahlen -- Knorr-Bremse schneidet besser ab -- Coinbase verdient prächtig -- Disney, Airbnb im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Zuwächsen starten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der EuroSTOXX 50 0,6 Prozent im Plus bei 3.978 Punkten.

Die europäischen Börsen werden am Freitag voraussichtlich fester eröffnen.

Nach dem äußerst schwachen Vortag schlugen die US-Börsen am Donnerstag einen Erholungskurs ein.

Der Dow Jones ging 0,11 Prozent höher bei 33.624,75 Punkten in die Sitzung und baute den Gewinn kontinuierlich immer weiter aus. Am Ende stand ein Plus von 1,29 Prozent auf 34.020,98 Indexpunkte. Der NASDAQ Composite wies ebenfalls grüne Vorzeichen aus, und schloss 0,72 Prozent fester bei 13.124,99 Zählern.

Am Vortag wurde die Wall Street von einer gestiegenen Inflation und damit einhergehenden Zinssorgen der Anleger tief in die Verlustzone gedrückt. Nachdem am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geringer ausgefallen waren, schienen Börsianer etwas beruhigt. Auf der anderen Seite stiegen die Erzeugerpreise auf Monatssicht im April um 0,6 Prozent, hier wurde ein Anstieg um lediglich 0,3 Prozent erwartet.

