ASML NV Aktie
Marktkap. 481,39 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande ging am Donnerstag auf eine Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Chip-Ausrüsters im Rahmen der TMT-Konferenz der Investmentbank ein. Roger Dassen habe die Pläne zur Kapazitätsausweitung bei EUV-Anlagen bestätigt. Mit diesem enormen Schritt würde man die Kapazität seit 2025 verdoppeln. Bezüglich der neuen High-NA-Generation habe ASML bestätigt, dass alle wichtigen Kunden im Boot seien./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.515,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.331,40 €
|Abst. Kursziel*:
13,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.336,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,40%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.590,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|13:51
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.05.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.