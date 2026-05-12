AstraZeneca Aktie
Marktkap. 241,69 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Michael Leuchten attestierte dem Pharmakonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen attraktiven Weg, was Kurstreiber betrifft. Die Briten seien das einzige europäische Großunternehmen der Branche, das über das Jahr 2030 hinaus glaubwürdig mit einem überdurchschnittlichen Wachstum argumentieren könne./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
180,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
157,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,49 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|15:51
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.05.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15:51
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.05.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15:51
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.05.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG