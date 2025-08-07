Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 153,43 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Thematisiert worden sei der moderate Anstieg der Kundenverluste im deutschen Breitbandgeschäft, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dieser folge auf eine längere Phase, in der die Deutsche Telekom ihren Breitbandmarktanteil auf Kosten von Vodafone ausgebaut habe. Die veränderte Dynamik komme nun zwar schlecht an. Es sei aber völlig rational, dass die Deutsche Telekom sich mehr auf Werthaltigkeit konzentriere, anstatt um jeden Preis Kunden zu werben./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,58 €
|Abst. Kursziel*:
38,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
|
Analyst Name:
Robert Grindle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|12:06
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
