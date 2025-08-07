Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Thematisiert worden sei der moderate Anstieg der Kundenverluste im deutschen Breitbandgeschäft, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dieser folge auf eine längere Phase, in der die Deutsche Telekom ihren Breitbandmarktanteil auf Kosten von Vodafone ausgebaut habe. Die veränderte Dynamik komme nun zwar schlecht an. Es sei aber völlig rational, dass die Deutsche Telekom sich mehr auf Werthaltigkeit konzentriere, anstatt um jeden Preis Kunden zu werben./la/mis

