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Marktkap. 132,38 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
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WKN 555750

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ISIN DE0005557508

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Symbol DTEGF

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Telekom Buy

12:56 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
29,24 EUR 0,43 EUR 1,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der Conviction-Liste mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Der Quartalsbericht habe für Klarheit gesorgt hinsichtlich der strategischen Optionen der Bonner und der Wettbewerbssituation in den USA, schrieb Andrew Lee am Dienstag. Der Druck von Verizon sei, anders als von manchen Anlegern befürchtet, nicht gestiegen. So setzt Lee weiter auf durch die Tochter T-Mobile US getriebenes Wachstum und stetig steigende Markterwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Telekom

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,99 €		 Abst. Kursziel*:
37,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,80%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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