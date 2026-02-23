DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 53,56 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Disziplin bei den Kosten sei für den Logistikdienstleister von zentraler Bedeutung, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick. Für Unterstützung sorgten gegenwärtig zaghafte Hinweise auf eine konjunkturelle Erholung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,20 €
|Abst. Kursziel*:
21,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
49,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,10%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
