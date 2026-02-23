DAX 24.974 -0,1%ESt50 6.106 -0,1%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.569 -2,1%Euro 1,1789 +0,0%Öl 71,52 +0,0%Gold 5.171 -1,1%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

49,14 EUR -0,18 EUR -0,36 %
STU
Marktkap. 53,56 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Jefferies & Company Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

11:26 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post)
49,14 EUR -0,18 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Disziplin bei den Kosten sei für den Logistikdienstleister von zentraler Bedeutung, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick. Für Unterstützung sorgten gegenwärtig zaghafte Hinweise auf eine konjunkturelle Erholung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,20 €		 Abst. Kursziel*:
21,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,10%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

11:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
02.02.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Analyse im Blick Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag im Minus
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Post AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag verlustreich
finanzen.net DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Kursplus
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Post AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
