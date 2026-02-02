DAX 24.642 -0,6%ESt50 5.976 -0,3%MSCI World 4.522 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.266 +0,4%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,62 -0,3%Gold 5.057 +2,2%
Nintendo-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordzahlen bei Switch 2 reichen Anlegern nicht aus
Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar
DocMorris Aktie

DocMorris Aktien-Sparplan
6,22 EUR +0,10 EUR +1,55 %
STU
5,72 CHF +0,04 CHF +0,70 %
SWX
Marktkap. 298,66 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

10:46 Uhr
DocMorris Buy
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,22 EUR 0,10 EUR 1,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Dank stark und schärfer als in den Vorjahren grassierender Grippewelle sei die Zahl aktiver Nutzer bei Redcare im Januar um zehn Prozent gestiegen, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend nach Auswertung des E-Rezept-Trackers. Beim Konkurrenten DocMorris seien sie gegenüber dem Vormonat praktisch stabil geblieben. Die Aktivität bei "mein dm", der App der Drogeriekette dm, habe leicht abgenommen. Dies zeige, dass ihr Mitte Dezember gestartetes Online-Apothekengeschäft keinen merklichen Einfluss auf die beiden Pioniere habe./ag/ajx

