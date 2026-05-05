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ISIN NL0011585146

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Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

12:31 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
288,50 EUR 9,65 EUR 3,46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Dort habe es keine klare Aussage gegeben, ob die Auslieferungen im ersten Quartal den Tiefpunkt erreicht haben, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aktienkursverluste spiegelten die Haltung am Markt wider, dass die Auslieferungen von Luxusautos den Rest des Jahres wenig dynamisch sein dürften./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
287,05 €		 Abst. Kursziel*:
21,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
288,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,32%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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