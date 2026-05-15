DAX 24.607 -0,5%ESt50 5.960 -0,3%MSCI World 4.782 +0,1%Top 10 Crypto 9,8420 -0,3%Nas 26.293 +0,1%Bitcoin 66.635 -0,3%Euro 1,1611 -0,1%Öl 104,9 +0,0%Gold 4.528 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Micron Technology 869020 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest -- HENSOLDT, Softbank, Lenovo im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie trotzdem fester: Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen Alphabet-Aktie trotzdem fester: Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen
Rüstungsaktien im Check: HENSOLDT-Aktie vs. Rheinmetall-Aktie - Was ist das bessere Investment? Rüstungsaktien im Check: HENSOLDT-Aktie vs. Rheinmetall-Aktie - Was ist das bessere Investment?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FUCHS Aktie

Kaufen
Verkaufen
FUCHS Aktien-Sparplan
37,18 EUR +0,02 EUR +0,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,45 Mrd. EUR

KGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E5D6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E5D64

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FUPPF

JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

08:36 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
37,18 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Fuchs zählt neben Croda, Umicore und Syensqo aber zu Udeshis Favoriten. Bei Fuchs lobte er den branchenbesten Cashflow und das Ausschüttungspotenzial./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,12 €		 Abst. Kursziel*:
32,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,79%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

08:36 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 FUCHS Buy UBS AG
30.04.26 FUCHS Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

finanzen.net MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel MDAX gibt nach
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX
EQS Group EQS-News: FUCHS mit “John Deere Supplier of the Year Award 2025” ausgezeichnet
finanzen.net MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-News: FUCHS honored with “John Deere Supplier of the Year Award 2025”
EQS Group EQS-News: FUCHS SE successfully completes full acquisition of the OPET FUCHS joint venture
EQS Group EQS-News: FUCHS with a very good start into 2026 in volatile market environment
EQS Group EQS-News: FUCHS presents its new strategy – “FOCUS TO WIN” on the path to its 100th anniversary
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Esma Saglik, Esma Saglik instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition follows the obligation ...
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Ralph Rheinboldt, Dr. Ralph Rheinboldt instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition ...
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Mathieu Boulandet, Mathieu Boulandet instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition follows the ...
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Timo Reister, Dr. Timo Reister instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition follows the ...
RSS Feed
FUCHS SE VZ zu myNews hinzufügen