FUCHS Aktie
Marktkap. 4,45 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Fuchs zählt neben Croda, Umicore und Syensqo aber zu Udeshis Favoriten. Bei Fuchs lobte er den branchenbesten Cashflow und das Ausschüttungspotenzial./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Overweight
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,12 €
|Abst. Kursziel*:
32,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,79%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|08:36
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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|Deutsche Bank AG
|30.04.26
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|UBS AG
|30.04.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|08:36
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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|Deutsche Bank AG
|30.04.26
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|UBS AG
|30.04.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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|Deutsche Bank AG
|30.04.26
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|UBS AG
|30.04.26
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