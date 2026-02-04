DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
GEA Aktie

62,50 EUR +0,70 EUR +1,13 %
STU
Marktkap. 9,42 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GEA Buy

08:01 Uhr
GEA Buy
GEA
GEA
62,50 EUR 0,70 EUR 1,13%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Gea beim Kursziel von 73 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die starke Präsenz im nicht-zyklischen Nahrungsmittelbereich und die wachsende Bedeutung des Servicegeschäfts machten den Anlagenbauer attraktiv, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse bis 2028 im Schnitt um etwa zehn Prozent per annum steigen. Die Kapitalrendite (RoCE) dürfte derweil von etwa 28 auf rund 34 Prozent anziehen. Den Auftragszenit sieht Thielmann noch nicht erreicht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,95 €		 Abst. Kursziel*:
17,84%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

08:01 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 GEA Buy UBS AG
27.01.26 GEA Halten DZ BANK
27.01.26 GEA Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 GEA Hold Warburg Research
