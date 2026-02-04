GEA Aktie
Marktkap. 9,42 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Gea beim Kursziel von 73 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die starke Präsenz im nicht-zyklischen Nahrungsmittelbereich und die wachsende Bedeutung des Servicegeschäfts machten den Anlagenbauer attraktiv, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse bis 2028 im Schnitt um etwa zehn Prozent per annum steigen. Die Kapitalrendite (RoCE) dürfte derweil von etwa 28 auf rund 34 Prozent anziehen. Den Auftragszenit sieht Thielmann noch nicht erreicht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,95 €
|Abst. Kursziel*:
17,84%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
62,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
|
Analyst Name:
Benjamin Thielmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|08:01
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
