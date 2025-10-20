Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

18:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach der Vorlage von Geschäftszahlen und einem Ausblick von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei etwas optimistischer als erwartet ausgefallen, das habe überrascht, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstmals seit wenigstens einer Dekade dürfte das der Fall gewesen sein, was wiederum Beleg für die Zurückhaltung des Managements bei Prognosen sei./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

