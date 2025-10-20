DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.385 +1,4%Top 10 Crypto 14,68 +6,2%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 91.332 +0,7%Euro 1,1563 +0,1%Öl 64,07 +0,6%Gold 4.112 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie prägt Tech-Erholungsrally - Citi-Empfehlung beflügelt NVIDIA-Aktie prägt Tech-Erholungsrally - Citi-Empfehlung beflügelt
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
258,60 EUR +9,00 EUR +3,61 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,98 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

18:41 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
258,60 EUR 9,00 EUR 3,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach der Vorlage von Geschäftszahlen und einem Ausblick von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei etwas optimistischer als erwartet ausgefallen, das habe überrascht, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstmals seit wenigstens einer Dekade dürfte das der Fall gewesen sein, was wiederum Beleg für die Zurückhaltung des Managements bei Prognosen sei./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
257,20 €		 Abst. Kursziel*:
39,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
258,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,21%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

18:41 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13:51 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11:51 Hannover Rück Buy UBS AG
10:46 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Starke Zahlen Hannover Rück-Aktie in Grün: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben Hannover Rück-Aktie in Grün: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net Aktien-Tipp Hannover Rück-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
TraderFox Stocks in Action: Süss Microtec, Commerzbank, Hannover Rück, Heidelberg Material, Nokia
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX mittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Montagmittag zu
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Hannover Rück zu myNews hinzufügen