Barclays Capital

Hannover Rück Underweight

16:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 219 auf 239 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Bewertung der Hannover Rück sei vergleichsweise unattraktiv./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

