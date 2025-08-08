DAX 24.059 -0,4%ESt50 5.337 -0,2%Top 10 Crypto 16,59 +2,1%Dow 44.139 -0,1%Nas 21.458 +0,0%Bitcoin 103.191 +0,8%Euro 1,1621 -0,2%Öl 66,84 +0,8%Gold 3.361 -1,1%
Hannover Rück Aktie

265,40 EUR -0,80 EUR -0,30 %
Marktkap. 32,07 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

14:46 Uhr
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
265,40 EUR -0,80 EUR -0,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
268,60 €		 Abst. Kursziel*:
26,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
265,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,11%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

