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JP Morgan Chase & Co.

HelloFresh Neutral

07.05.26
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 3,60 auf 3,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der nach dem soliden Jahresauftakt schwache Ausblick auf das laufende Quartal sei durch optimistische Aussagen zur zweiten Jahreshälfte abgemildert worden, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend in seinem Resümee des Zwischenberichts. Er sieht indes nur sehr begrenzt Anzeichen für eine Umsatzstabilisierung ab der Jahresmitte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,36 €		 Abst. Kursziel*:
-19,65%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,13%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08.05.26 HelloFresh Neutral UBS AG
07.05.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
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