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Marktkap. 25,52 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
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WKN 604843

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ISIN DE0006048432

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Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

08:01 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
64,92 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach den Geschäftszahlen von Procter & Gamble auf "Underweight" belassen. Das Wachstum des US-Konzerns im Bereich Textil- und Haushaltsreiniger sei eher negativ für die Düsseldorfer zu werten, schrieb Celine Pannuti am Sonntag. Es zeichneten sich Verluste von Marktanteilen ab./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
64,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
64,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:01 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
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