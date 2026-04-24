Henkel vz. Aktie
Marktkap. 25,52 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach den Geschäftszahlen von Procter & Gamble auf "Underweight" belassen. Das Wachstum des US-Konzerns im Bereich Textil- und Haushaltsreiniger sei eher negativ für die Düsseldorfer zu werten, schrieb Celine Pannuti am Sonntag. Es zeichneten sich Verluste von Marktanteilen ab./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
64,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
64,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG