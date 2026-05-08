Holcim Aktie
Marktkap. 44,91 Mrd. EURKGV 51,04 Div. Rendite 2,19%
WKN 869898
ISIN CH0012214059
Symbol HCMLF
Holcim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Holcim auf ihre "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen gesetzt. Zudem drückte Analystin Elodie Rall den Papieren des Herstellers schwerer Baustoffe mit Blick auf den Halbjahresbericht den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Die Expertin gibt nach der Berichtssaison über das erste Quartal, geprägt von zumeist positiven Überraschungen bei geringen Erwartungen, den Herstellern schwerer Baustoffe weiter den Vorzug vor jenen von leichten Baumaterialien. Holcim ist nun ihr Branchenfavorit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Holcim
Zusammenfassung: Holcim Overweight
|Unternehmen:
Holcim AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
74,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Holcim AG
|08:01
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.03.23
|Holcim Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.23
|Holcim Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.22
|Holcim Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.22
|Holcim Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.05.19
|Holcim Sell
|UBS AG
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.04.24
|Holcim Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.24
|Holcim Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10.11.23
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.23
|Holcim Hold
|Jefferies & Company Inc.