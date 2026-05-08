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Symbol HCMLF

JP Morgan Chase & Co.

Holcim Overweight

08:01 Uhr
Holcim Overweight
Aktie in diesem Artikel
Holcim AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Holcim auf ihre "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen gesetzt. Zudem drückte Analystin Elodie Rall den Papieren des Herstellers schwerer Baustoffe mit Blick auf den Halbjahresbericht den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Die Expertin gibt nach der Berichtssaison über das erste Quartal, geprägt von zumeist positiven Überraschungen bei geringen Erwartungen, den Herstellern schwerer Baustoffe weiter den Vorzug vor jenen von leichten Baumaterialien. Holcim ist nun ihr Branchenfavorit./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holcim

Zusammenfassung: Holcim Overweight

Unternehmen:
Holcim AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
74,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Holcim AG

08:01 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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