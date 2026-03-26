DAX 22.680 +0,5%ESt50 5.570 +0,5%MSCI World 4.263 +2,4%Top 10 Crypto 8,7290 +1,8%Nas 21.591 +3,8%Bitcoin 58.796 +1,0%Euro 1,1554 +0,8%Öl 118,4 +3,5%Gold 4.669 +3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Heute im Fokus
Trump schürt Hoffnung: DAX schließt fester -- US-Börsen deutlich höher -- Selenskyj widerspricht Rheinmetall-CEO -- Eli Lilly, Micron, Super Micro, DroneShield, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HUGO BOSS Aktie

Kaufen
Verkaufen
HUGO BOSS Aktien-Sparplan
37,10 EUR +0,89 EUR +2,46 %
STU
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,48 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1PHFF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HUGPF

Aktie in diesem Artikel
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Modekonzern feinjustiert, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die Aussichten für die von Hugo Boss angepeilte strategische Kehrwende zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Denn die Neupositionierung und die Aufwertung der Marke stecke noch in den Kinderschuhen und das Konsumumfeld sei schwierig./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 18:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 18:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
36,73 €		 Abst. Kursziel*:
8,90%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

21:41 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
17.03.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
16.03.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
12.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

RSS Feed
HUGO BOSS AG zu myNews hinzufügen