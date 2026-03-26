NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Modekonzern feinjustiert, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die Aussichten für die von Hugo Boss angepeilte strategische Kehrwende zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Denn die Neupositionierung und die Aufwertung der Marke stecke noch in den Kinderschuhen und das Konsumumfeld sei schwierig./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 18:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 18:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,73 €
|Abst. Kursziel*:
8,90%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
37,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|21:41
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|21:41
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|21:41
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG