Intel Aktie
Marktkap. 280,63 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 60 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chipkonzern habe im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen und auch einen überraschend guten Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, schrieb Blayne Curtis in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der Rückenwind durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) lasse andere Probleme des Unternehmens verblassen. Bei Servern sei die Aktie AMD allerdings weiterhin die bessere Wahl - der Konkurrent könnte seinen Vorsprung in diesem Bereich noch ausbauen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Hold
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 80,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 66,78
|Abst. Kursziel*:
19,80%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 85,99
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,97%
|
Analyst Name:
Blayne Curtis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 52,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
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