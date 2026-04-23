Jefferies & Company Inc.

Intel Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 60 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chipkonzern habe im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen und auch einen überraschend guten Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, schrieb Blayne Curtis in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der Rückenwind durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) lasse andere Probleme des Unternehmens verblassen. Bei Servern sei die Aktie AMD allerdings weiterhin die bessere Wahl - der Konkurrent könnte seinen Vorsprung in diesem Bereich noch ausbauen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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