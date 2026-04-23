Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu
Tesla-Aktie in Grün: Robotaxi-Produktion laut Firmenchef Musk gestartet
Intel Aktie

72,90 EUR +15,91 EUR +27,92 %
85,06 USD +19,83 USD +30,40 %
Marktkap. 280,63 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

Bernstein Research

Intel Market-Perform

13:56 Uhr
Intel Market-Perform
Intel Corp.
72,90 EUR 15,91 EUR 27,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Zahlen und Ausblick von 60 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Chipkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Betrachtung des Zahlenwerks. Während er mit Blick auf die einzelnen Geschäftsfelder schon mit einer positiven Umsatzentwicklung in der Sparte Rechenzentren gerechnet habe, sei es für ihn schon überraschender gekommen, dass Intel im Geschäft mit Produkten für Endanwender die Erwartungen derart übertroffen habe. Insgesamt sei die Nachfrage offensichtlich weiter robust. Zudem hätten die Unternehmensziele die Markterwartungen klar übertroffen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 65,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 66,78		 Abst. Kursziel*:
-2,67%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 85,06		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,58%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 59,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

13:56 Intel Market-Perform Bernstein Research
08:01 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
13.03.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
