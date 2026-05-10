JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Ergebnisse und der Jahresausblick des Düngemittelkonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Angelina Glazova am Montag in ihrer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für das laufende zweite Jahresviertel halte das Management für "erreichbar"./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S