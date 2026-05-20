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Symbol LNXSF

JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Neutral

08:16 Uhr
LANXESS Neutral
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
16,44 EUR -0,92 EUR -5,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess bei unverändertem Kursziel von 18 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücke die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Neutral

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,32 €		 Abst. Kursziel*:
3,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,49%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:16 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
08.05.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 LANXESS Sell UBS AG
08.05.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
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